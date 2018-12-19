Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,45—67,25 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Накануне рубль преодолел уровень в 67 руб./долл. и закрылся на отметке в 67,30 руб./долл. Поддержка от наступившего налогового периода оказалась незначительной на фоне падения цен на нефть марки Brent на 6% до уровня 55,90 долл./бар.

Тем временем рынок находится в ожидании решения ФРС США относительно ключевой процентной ставки. Рынок ожидает повышение ставки на 0,25 п.п. до уровня 2,25—2,50%.