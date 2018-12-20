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Алина Загитова признана лучшей спортсменкой ноября по версии Американской спортивной академии

08:58, 20.12.2018
Алина Загитова признана лучшей спортсменкой ноября по версии Американской спортивной академии
Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Алина Загитова признана спортсменкой ноября по версии Американской спортивной академии.

В голосовании уроженка Ижевска опередила американскую гимнастку Симону Байлз и кенийскую бегунью Мэри Кейтани. Спортсменом ноября стал японский фигурист Юдзуру Ханю, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в ноябре Алина Загитова выиграла два этапа Гран-при по фигурному катанию в России и Финляндии. Во время российского этапа соревнований Загитова набрала 80,78 очка за исполнение короткой программы, установив мировой рекорд.

Напомним, ранее Загитова вошла в пятерку самых популярных людей по запросам «Яндекса» в России.

Спорт Удмуртия
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