АСВ предложило повысить планку «сомнительности» банковских операций

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило повысить порог оспаривания сомнительных сделок до 10 млн рублей.

«В силу действующего законодательства некоторые сделки, которые совершают физические лица, периодически попадают в категорию сомнительных. Соответственно, мы вынуждены судиться со вкладчиками. Поэтому мы предлагаем законодателю изменить порог оспаривания до 10 млн рублей. Это бы более чем на 90 процентов снизило количество таких исков», — рассказал гендиректор госкомпании Юрий Исаев.



По его словам, АСВ «не горит желанием доставлять сложности вкладчикам — физическим лицам, оспаривая их сделки с незначительными суммами».

«Но мы искренне считаем, что сделки, которые были совершены аффилированными с банком лицами, которые так или иначе однозначно владели закрытой информацией [о грядущем крахе банка], должны быть оспорены», — цитирует его News.ru.

Ранее АСВ не смогло оспорить сделки «Татфондбанка» с физлицами на 26 млн рублей.

