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АСВ предложило повысить планку «сомнительности» банковских операций

23:56, 19.12.2018
АСВ предложило повысить планку «сомнительности» банковских операций
Фото: asv.org.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило повысить порог оспаривания сомнительных сделок до 10 млн рублей.

«В силу действующего законодательства некоторые сделки, которые совершают физические лица, периодически попадают в категорию сомнительных. Соответственно, мы вынуждены судиться со вкладчиками. Поэтому мы предлагаем законодателю изменить порог оспаривания до 10 млн рублей. Это бы более чем на 90 процентов снизило количество таких исков», — рассказал гендиректор госкомпании Юрий Исаев.

По его словам, АСВ «не горит желанием доставлять сложности вкладчикам — физическим лицам, оспаривая их сделки с незначительными суммами».

«Но мы искренне считаем, что сделки, которые были совершены аффилированными с банком лицами, которые так или иначе однозначно владели закрытой информацией [о грядущем крахе банка], должны быть оспорены», — цитирует его News.ru.

Ранее АСВ не смогло оспорить сделки «Татфондбанка» с физлицами на 26 млн рублей.

ЭкономикаБанки
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