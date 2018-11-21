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АСВ не смогло оспорить сделки «Татфондбанка» с физлицами на 26 млн рублей

12:47, 21.11.2018
АСВ не смогло оспорить сделки «Татфондбанка» с физлицами на 26 млн рублей
Фото: asv.org.ru

Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк», не смогло добиться признания недействительными сделок кредитной организации с физлицами на общую сумму 25,84 млн рублей.

Речь идет о семи сделках по выдаче и досрочному возврату средств физлицам.

Арбитражный суд Татарстана отказал в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего банком в признании сделок недействительными. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд соответствующие постановления оставил без изменения.

Кроме того, 13 ноября кассационные жалобы банка оставлены без удовлетворения постановлениями Арбитражного суда Поволжского округа.

Ранее сообщалось, что АСВ смогло оспорить пять сделок «Татфондбанка». Суд обязал клиентов банка вернуть 30,1 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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