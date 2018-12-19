Алексей Потапов: «У нашего звена получается совмещать: и забить, и сдержать»
Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов подвел итоги домашнего матча против магнитогорского «Металлурга» (3:4 бул.), отметив, что в концовке полевые игроки не помогли вратарю.
— В конце не дотерпели. Надо было больше времени проводить в зоне атаки. Но мы скатились, а соперник большую часть времени в третьем периоде провел у нас в зоне.
— Снова отличилось голом сегодня ваше звено. В любой игре вы на виду. И даже сдерживающей тройкой язык не поворачивается вас назвать...
— Я только рад этому. У нас каждое звено способно давать результат. Рад, что получается у нас. Сегодня мы — завтра другие.
А что касается того, что мы третье или какое там по счету звено, то какую роль нам отведут, ту и будем выполнять. Сейчас получается и забить, и сдержать. Почему бы не совместить эти два понятия?
— В третьем периоде серьезно уступили сопернику по броскам в створ ворот…
— Да, «Магнитка» прибавила. Были и дальние набросы. Эмиль Гарипов все видел, все отражал, но не справился с отскоком в самом конце. Нам надо было больше ему помогать, больше ловить шайбу на себя в защите и больше проводить времени в атаке, — приводит слова Потапова корреспондент «Реального времени».
Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Начало игры в 19.00 мск.
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