Алексей Потапов: «У нашего звена получается совмещать: и забить, и сдержать»

Фото: Эрик Добролюбов, "Реальное время"

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов подвел итоги домашнего матча против магнитогорского «Металлурга» (3:4 бул.), отметив, что в концовке полевые игроки не помогли вратарю.

— В конце не дотерпели. Надо было больше времени проводить в зоне атаки. Но мы скатились, а соперник большую часть времени в третьем периоде провел у нас в зоне.

— Снова отличилось голом сегодня ваше звено. В любой игре вы на виду. И даже сдерживающей тройкой язык не поворачивается вас назвать...

— Я только рад этому. У нас каждое звено способно давать результат. Рад, что получается у нас. Сегодня мы — завтра другие.

А что касается того, что мы третье или какое там по счету звено, то какую роль нам отведут, ту и будем выполнять. Сейчас получается и забить, и сдержать. Почему бы не совместить эти два понятия?

— В третьем периоде серьезно уступили сопернику по броскам в створ ворот…

— Да, «Магнитка» прибавила. Были и дальние набросы. Эмиль Гарипов все видел, все отражал, но не справился с отскоком в самом конце. Нам надо было больше ему помогать, больше ловить шайбу на себя в защите и больше проводить времени в атаке, — приводит слова Потапова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Начало игры в 19.00 мск.

