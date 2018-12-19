Данис Зарипов: «Мозякин всегда чем-то недоволен, уже 38 лет ворчит»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги домашнего матча против магнитогорского «Металлурга» (3:4 бул.), отметив, что его команда допустила глупую ошибку, не уследив за нападающим соперника Сергеем Мозякиным.



— Как бы это грустно ни звучало, в конце мы отдали игру и позволили сопернику многое. В основном, вся встреча в тот момент протекала в нашей зоне. Отсюда и такой результат.

— В первые два периода «Ак Барс» смотрелся лучше?

— Да, но не знаю, что такое произошло. На усталость валить нет смысла, просто как-то задрожали некоторые ребята. И все мы прекрасно знаем Сергея Мозякина, как он колотит голы со своих любимых точек. Это глупая ошибка, позволили ему бросить – хоть он и не сам забросил, но с добивания люди разобрались быстро.

В целом, это наша игра была, мы обязаны были доводить до победы. Но это матч регулярного чемпионата, и, я считаю, это даже, может быть, полезно, что проиграли лидеру. Сейчас надо сделать правильные выводы и готовиться дальше, половина чемпионата впереди, и времени достаточно, чтобы подготовиться к плей-офф.

— Мозякин, кстати, чем-то недоволен был после вашей шайбы — подъезжал к судьям, что-то объяснял. Вы с ним не разговаривали?

— Да он всегда чем-то недоволен, у него так бывает периодически. Уже 38-й год подкрадывается, постоянно ворчит и ворчит, по любой ситуации, если она его не устраивает, — приводит слова Зарипова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Начало игры в 19.00 мск.