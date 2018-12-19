Вячеслав Основин: «Ак Барс» сам отдал инициативу»

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин подвел итоги домашнего матча против магнитогорского «Металлурга» (3:4 бул.), отметив, что в концовке «барсы» сами отдали инициативу сопернику, поэтому не смогли удержать преимущество.



— Неплохо играли, на самом деле, хорошая игра. Но проиграли, эта концовка подвела нас — нужно было спокойно играть в их зоне. Но так получилось, что нас задавили: «Магнитка» перевела игру к нам в зону и забила третий гол.

— Соперник добавил по ходу матча или «Ак Барс» позволил переломить ситуацию?

— «Ак Барс» сам отдал инициативу.

— Часто ли тренируете буллиты? Сами вызвались пробивать?

— Тренер сказал, чтобы я бил четвертым, я вышел. Заранее знал, что буду делать. Получилось забить.

— Многие ваши одноклубники еще до перерыва на паузу в чемпионате жаловались на лед в «Татнефть Арене». Как он вам сегодня?

— Ничего плохого про лед не скажу, так как он не должен никак влиять на игру.

— Как приходить в себя после таких обидных поражений?

— Это хоккей, всякое бывает. Конечно, плохо, что мы проиграли, но жизнь на этом не заканчивается, сезон продолжается. К следующему матчу мы подойдем во всеоружии. Нужно готовиться, — приводит слова Основина корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Начало игры в 19.00 мск.