Новости спорта

22:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 3:1

21:17, 17.12.2018
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 3:1
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Автомобилиста» забил Найджел Доус. Казанский клуб ответил голом Джастина Азеведо и дублем Артема Михеева.

Ранее «Ак Барс» в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:1. 19 декабря казанская команда сыграет против «Металлурга».

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты