«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 3:1
Казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Автомобилиста» забил Найджел Доус. Казанский клуб ответил голом Джастина Азеведо и дублем Артема Михеева.
Ранее «Ак Барс» в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:1. 19 декабря казанская команда сыграет против «Металлурга».СпортХоккей Татарстан
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