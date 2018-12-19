СКР проверит информацию по трехчасовой задержке рейса из Казани в Москву

СКР проведет доследственную проверку по информации о задержке рейса Казань — Москва на три часа. Следователи изучат факты по сообщениям о замерзании антиобледенительной жидкости на лопасти турбины самолета Airbus А-320.

Если информация подтвердится, может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Установлено, что 19.12.2018 года в Международном аэропорту города Казани планировался вылет авиарейса сообщением Казань — Москва, который произошел с трехчасовой задержкой ввиду предположительного замерзания антиобледенительной жидкости, попавшей при движении воздушного судна в направлении взлетно-посадочной полосы в лопасть турбины, данный факт вызвал вибрацию в двигателе, после чего командиром воздушного судна было принято решение вернуться на пассажирский перрон», — говорится в сообщении СУ СКР по РТ.

Решение будет приниматься по результатам проверки.