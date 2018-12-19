На Украине сообщили о новом проходе военных кораблей через Керченский пролив

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей страны через Керченский пролив.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», — сказал он в интервью «BBC Украина».

По его словам, с проходом кораблей «нельзя медлить». Турчинов также предложил принять участие в проходе партнерам Украины, представителям ОБСЕ и других международных организаций.

25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских кораблей «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.