Квалификационная коллегия судей РТ рекомендовала председателя челнинского горсуда на второй срок

Квалификационная коллегия судей Татарстана рекомендовала кандидатуру Рината Гайфутдинова на пост председателя Набережночелнинского горсуда на второй срок. Об этом сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда РТ Наталью Лосеву.

Ранее стало известно, что действующий председатель Набережночелнинского городского суда Ринат Гайфутдинов является единственным кандидатом на этот пост.

Он был назначен указом президента РФ от 22 апреля 2013 года. Срок полномочий Гайфутдинова истекает будущей весной.