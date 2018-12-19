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МЧС опубликовало видео пожара в мебельном цехе в Альметьевске

14:02, 19.12.2018
МЧС опубликовало видео пожара в мебельном цехе в Альметьевске
Фото: mchs.tatarstan

ГУ МЧС по Татарстану опубликовало видео тушения пожара в здании цеха по производству мебели оптово-розничного склада торгового дома «Агат».

На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора по выяснению причин пожара и гибели людей.

Напомним, в результате пожара погибли два человека. Отмечается, что личности установлены. Еще два работника предприятия госпитализированы.

Происшествия Татарстан
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