МЧС опубликовало видео пожара в мебельном цехе в Альметьевске
ГУ МЧС по Татарстану опубликовало видео тушения пожара в здании цеха по производству мебели оптово-розничного склада торгового дома «Агат».
На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора по выяснению причин пожара и гибели людей.
Напомним, в результате пожара погибли два человека. Отмечается, что личности установлены. Еще два работника предприятия госпитализированы.
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