Банк России анонсировал рост цен на бензин и продукты

Банк России прогнозирует рост цен на ряд продуктов из-за введения акцизов на табачные изделия, бензин, дизельное топливо и автомобили.

Также рост цен спровоцирует отмена льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием.

По прогнозам ЦБ, средняя цена на топливо и сигареты увеличится на 4,6%, на вино — на 0,9%, на автомобили — на 0,2%.

Подорожание этих товаров, в свою очередь, повлияет на ценообразование других категорий. Так, увеличатся цены на продукты (из-за расходов на транспортировку), а также одежду, обувь и бытовую технику (помимо оплаты транспорта в цену включат и подросший НДС).

