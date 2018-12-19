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Тренер «Ак Барса»: «Хотелось, чтобы игра, которую хоккеисты показали в том матче, перенеслась на сегодняшний»

13:25, 19.12.2018
Тренер «Ак Барса»: «Хотелось, чтобы игра, которую хоккеисты показали в том матче, перенеслась на сегодняшний»
Фото: ak-bars.ru

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» назвал козыри соперника.

«Никаких проблем у нас нет, ребята сыграли очень хороший матч с «Автомобилистом». Хотелось, чтобы игра, которую они показали в том матче, перенеслась на сегодняшнюю встречу. Все прекрасно понимают, что «Металлург» — хорошая команда, мастеровитая. Но все готовятся серьезно. Думаю, все будет хорошо. Состав будет тот же, что и в прошлой игре.

Сильные стороны соперника? У них очень хорошее большинство, есть мастеровитые ребята, которые могут реализовать. Нужно сыграть дисциплинированно, терпеливо, играть в свой хоккей и делать свою работу. Нужно выполнить то, о чем мы скажем ребятам на собрании», — приводит слова Смирнова официальный сайт «Ак Барса».

СпортХоккей
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