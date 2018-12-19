В Башкирии зимой 2019 года пройдет операция «Снегоход»

В Башкирии с 14 января по 15 февраля 2019 года пройдет операция «Снегоход». Соответствующее распоряжение правительства РБ подписал врио главы РБ Радий Хабиров.

На территории республики в течение месяца будут организованы мероприятия по профилактике нарушений в процессе эксплуатации внедорожных мотосредств, рассказали в пресс-службе администрации Башкирии.

Координацией проведения операции займутся Госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ, Министерство природопользования и экологии РБ совместно с полицией.

Напомним, ранее Минприроды РБ провело опрос, согласно которому большинство граждан Башкирии высказались за ограниченное использование снегоходов в парке «Иремель».