В Казани суд вернул прокурору дело о ДТП с двумя жертвами
Московский районный суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 70-летнего казанца, обвиняемого в смертельном наезде на двух пешеходов.
Дело возвращено для устранения препятствий рассмотрения его судом, говорится в сообщении суда. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Свою вину водитель признал. Ранее «Реальное время» уже писало об этом происшествии.Происшествия Татарстан
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