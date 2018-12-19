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В Казани суд вернул прокурору дело о ДТП с двумя жертвами

13:21, 19.12.2018
В Казани суд вернул прокурору дело о ДТП с двумя жертвами
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Московский районный суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 70-летнего казанца, обвиняемого в смертельном наезде на двух пешеходов.

Дело возвращено для устранения препятствий рассмотрения его судом, говорится в сообщении суда. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Свою вину водитель признал. Ранее «Реальное время» уже писало об этом происшествии.

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