Калининградская «Балтика» сообщила о расторжении контрактов с тренерским штабом

Калининградская «Балтика» сообщила о расторжении контрактов в одностороннем порядке с главным тренером команды Игорем Ледяховым и тренером Олегом Василенко.

Под руководством Игоря Ледяхова «Балтика» в рамках первенства и кубка России провела 13 матчей, в которых одержала четыре победы при двух ничьих и семи поражениях.

На данный момент «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 25 очков.



Отметим, что команду покинул и ряд футболистов, возможно, кто-то из них уже в январе появится на учебно-тренировочных сборах ФК «Уфа», нуждающемся в усилении некоторых позиций.

