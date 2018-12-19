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Уфимская «Агидель» дома проиграла питерскому «Динамо»

11:03, 19.12.2018
Уфимская «Агидель» дома проиграла питерскому «Динамо»

Уфимская «Агидель» провела первый домашний матч против санкт-петербургского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19.

Диана Канаева («Динамо») и Мария Баталова («Агидель») в первом периоде обменялись голами — 1:1.

Во втором отрезке матча Илона Маркова вывела вперед хозяек льда — 2:1. Но в заключительные 12 минут игры питерские хоккеистки дважды поразили ворота уфимок (отличились Дюпина и Андрющенко) и выиграли этот поединок — 3:2.

19 декабря «Агидель» и «Динамо» проведут второй матч. Начало игры во Дворце спорта в 19.00 по уфимскому времени.

СпортХоккей Башкортостан
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