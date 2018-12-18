Очередные клиенты «Жемчужной реки» вернулись из Китая в Казань

В Казань вернулись клиенты «Жемчужной реки», отдыхавшие на китайском острове Хайнань.

«Авиарейс Москва — Казань авиакомпании „Уральские авиалинии“ прибыл», — сообщил пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин, его слова приводит ТАСС.

Изначально туристов доставили из города Санья в Москву. По данным Госкомитета Татарстана по туризму, на борту экстренного эвакуационного борта авиакомпании Azur Air находились 343 пассажира, 174 из них — жители Татарстана. Для последнихвласти республики решили организовать специальный рейс из Москвы в Казань.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тысячи российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.



11 декабря первый рейс с 373 российскими туристами из Китая вернулся в Казань.