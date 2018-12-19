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Ученые нашли самую далекую планету в Солнечной системе

06:35, 19.12.2018
Ученые нашли самую далекую планету в Солнечной системе
Фото: pixabay.com

Планетологи из Института науки Карнеги в США нашли новую карликовую планету, которую назвали VG18 2018.

Она находится на расстоянии в 106—120 астрономических единиц от Солнца, что делает ее самым далекой в Солнечной системе. Год на планете длится примерно 5,1—5,4 тысячи лет.

Как сообщает «РИА Новости», диаметр VG18 2018 составляет 500 км. Объект окрашен в светло-бежевый и фиолетовый цвет, что указывает на наличие большого количества водяного льда и различных углеводородов на его поверхности.

Ранее геологи обнаружили следы множества других планет в недрах Земли.

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