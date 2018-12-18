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ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг

19:56, 18.12.2018
ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг
Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «большую тройку» операторов — «Вымпелком», «МТС», «Мегафон» — за внутрисетевой роуминг в России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, каждая компания должна заплатить 737500 рублей. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней.

Ранее ФАС оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) на 750 тыс. рублей по делам о национальном роуминге.

ТехнологииТелекоммуникации
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