В Госдуме вновь поддержали законопроект о возвращении курилок в аэропортах

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет вернуть курилки в российские аэропорты.

«Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», — цитирует ТАСС заключение комитета.

Документ ранее получил поддержку думского комитета-соисполнителя — по транспорту и строительству, однако против его принятия высказывался Минздрав РФ.

В законопроекте предлагается указать, что курение допускается «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».

Напомним, что об отмене ряда запретов, введенных антитабачным законом, говорили еще в 2015 году. В том числе сообщалось и о возможности вернуть курилки в аэропортах. В 2017 году Боярский внес законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента. В апреле этого года комитет Госдумы уже одобрил документ. Однако он уже несколько лет не принят.