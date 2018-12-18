Клуб НХЛ «Детройт» заинтересован в нападающем «Салавата Юлаева»

Генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд рассказал о поездке на Кубок Первого канала и интересе к нападающему сборной России и уфимского «Салавата Юлаева» Александру Кадейкину.

— Мы c Иржи Фишером и Николаем Вакуровым занимались просмотром игроков. Фишер отвечает за европейский рынок, Вакуров — за российский. Меня интересуют будущие свободные агенты, мы нацеливаемся на предстоящее лето или лето через год.

Кадейкин? Мы следили за его игрой на турнире, он прогрессирует в этом сезоне. Конечно, мы наблюдаем за тем, когда он будет готов приехать в НХЛ и играть у нас на постоянной основе. Это игрок нашей системы, за которым мы следим. В будущем предстоит принять решение, — приводит слова Холланда «Чемпионат».

Отметим, что «Детройт» выбрал Кадейкина в седьмом раунде драфта 2014 года под общим 201-м номером. В текущем сезоне за уфимский клуб Александр провел 35 матчей, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности «+20».