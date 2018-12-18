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Председателем Общественной палаты Ижевска стала директор медиагруппы «Центр»

16:46, 18.12.2018
Председателем Общественной палаты Ижевска стала директор медиагруппы «Центр»
Фото: Михаил Красильников / realnoevremya.ru

Председателем Общественной палаты Ижевска шестого состава избрана директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. Её кандидатуру на первом заседании новой палаты единогласно поддержали все присутствовавшие члены — 31 человек.

Другие кандидаты выдвинуты не были, передает корреспондент «Реального времени».

Её кандидатуру продержали и присутствовавшие на заседании председатель Гордумы Олег Гарин и глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

В своём выступлении Власова отметила, что на этом посту намерена повысить информированность жителей города о деятельности Общественной палаты, открытость этого органа, запустить общественную экспертизу муниципальных актов.

Также члены палаты избрали трех заместителей председателя.

Напомним, в прошлом составе председателем Общественной палаты была Людмила Гуляшинова, однако она сложила полномочия досрочно. Власова стала членом ОП впервые.

Общество Удмуртия
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