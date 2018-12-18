Председателем Общественной палаты Ижевска стала директор медиагруппы «Центр»

Председателем Общественной палаты Ижевска шестого состава избрана директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. Её кандидатуру на первом заседании новой палаты единогласно поддержали все присутствовавшие члены — 31 человек.

Другие кандидаты выдвинуты не были, передает корреспондент «Реального времени».

Её кандидатуру продержали и присутствовавшие на заседании председатель Гордумы Олег Гарин и глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

В своём выступлении Власова отметила, что на этом посту намерена повысить информированность жителей города о деятельности Общественной палаты, открытость этого органа, запустить общественную экспертизу муниципальных актов.

Также члены палаты избрали трех заместителей председателя.

Напомним, в прошлом составе председателем Общественной палаты была Людмила Гуляшинова, однако она сложила полномочия досрочно. Власова стала членом ОП впервые.