Владимир Стогниенко: «Сейдахмету нужен, опыт, но это вопрос времени»

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко оценил шансы Еркебулана Сейдахмета на успех в российской Премьер-лиге, передает Prosports.kz.

«Я успел поговорить с Сейдахметом в Уфе. Очень скромный молодой человек. Слегка смущающийся. Я спросил, правда ли, что его в команде называют «Лео». Оказалось правдой.

Думаю, что его главная проблема в лимите, из-за которого он мало играет. Об этом, кстати, говорят и в «Уфе». Думаю, что если бы не лимит, то он играл бы побольше.

Пока ему будет достаточно сложно, так как иностранный игрок. Он все еще очень молод. Думаю, что если он станет опытней, то вполне сможет играть. «Уфа» довольно хорошо работает с кадрами, но не мне им указывать. У команды проблемы в этом году. По крайней мере, он не побоялся в таком юном возрасте ехать в РФПЛ.

Как я понимаю, он надежда футбола в Казахстане. Сейдахмет — легкий, техничный. Ему нужен опыт, но это вопрос времени», — считает Стогниенко.