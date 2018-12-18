Депутаты гордумы утвердили бюджет Перми на 2019—2021 годы

Депутаты гордумы Перми утвердили проект бюджета города на ближайшие три года. Заседание состоялось во вторник, 18 декабря.

На 2019 год доходы городского бюджета утверждены в объеме 28,1 млрд рублей, расходы — 28,4 млрд рублей. В последующие два года основные параметры бюджета составят: в 2020 году доходы — 29,3 млрд рублей, расходы — 29,6 млрд рублей, в 2021 году доходы — 29,2 млрд рублей, расходы — 29,4 млрд рублей.

«Бюджет сформирован сбалансированным, социально ориентированным и инвестиционно направленным. Мы идем к реализации ключевых приоритетов — строительству детских садов, школ, реконструкции и ремонту дорог, расселению аварийного жилья», — отметил глава города Дмитрий Самойлов.

Структура доходов бюджета остается стабильной — 60% доходов формируется за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления из краевого бюджета составляют 40%. В новом бюджете будет присутствовать небольшой дефицит — в объеме 352 млн рублей в 2019 году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в конце ноября депутаты Заксобрания Пермского края приняли бюджет региона на 2019—2021 годы.