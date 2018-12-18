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Депутаты гордумы утвердили бюджет Перми на 2019—2021 годы

16:00, 18.12.2018
Депутаты гордумы утвердили бюджет Перми на 2019—2021 годы
Фото: duma.perm.ru

Депутаты гордумы Перми утвердили проект бюджета города на ближайшие три года. Заседание состоялось во вторник, 18 декабря.

На 2019 год доходы городского бюджета утверждены в объеме 28,1 млрд рублей, расходы — 28,4 млрд рублей. В последующие два года основные параметры бюджета составят: в 2020 году доходы — 29,3 млрд рублей, расходы — 29,6 млрд рублей, в 2021 году доходы — 29,2 млрд рублей, расходы — 29,4 млрд рублей.

«Бюджет сформирован сбалансированным, социально ориентированным и инвестиционно направленным. Мы идем к реализации ключевых приоритетов — строительству детских садов, школ, реконструкции и ремонту дорог, расселению аварийного жилья», — отметил глава города Дмитрий Самойлов.

Структура доходов бюджета остается стабильной — 60% доходов формируется за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления из краевого бюджета составляют 40%. В новом бюджете будет присутствовать небольшой дефицит — в объеме 352 млн рублей в 2019 году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в конце ноября депутаты Заксобрания Пермского края приняли бюджет региона на 2019—2021 годы.

ЭкономикаБюджет
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