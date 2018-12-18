Власти Перми закупят 65 новых автобусов за 656 млн рублей

Администрация Перми собирается закупить новые автобусы на 656,5 млн рублей. Всего планируется приобрести 65 автобусов.

Закупку профинансируют региональный и городской бюджеты. Стоимость каждого автобуса составляет около 10 млн рублей. Крайний срок поставки товара — 20 апреля 2019 года.



В автобусах, как следует из технического задания, должно быть навигационное оборудование, система видеонаблюдения, информационные табло, тахограф, медиакомплекс, система учета пассажиропотока. В кабине водителя должен быть установлен монитор. Вместимость полностью низкопольных автобусов должна составлять не менее 96 человек, количество сидячих мест — не менее 24. В автобусах должна быть система кондиционирования и отопления, а также система принудительного наклона кузова «Книлинг».