Уфимский «Толпар» не смог во второй раз обыграть «Сарматов»

Уфимский «Толпар» провел второй выездной матч против оренбургского ХК «Сарматы» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Напомним, в первом матче уфимцы одержали победу со счетом 4:1.

Во второй игре хозяева сразу завладели инициативой и в первом периоде забросили две шайбы, отличились Яков Колосов и Иван Куров.

Во втором отрезке встречи уфимцы сравняли счет после точных бросков Егора Сучкова и Михаила Козлова.

Вскоре команды обменялись забитыми голами — 3:3. А в третьем периоде Никита Герасин зажег окончательные цифры на табло, реализовав большинство «Сарматов», — 4:3.