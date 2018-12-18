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Уфимский «Толпар» не смог во второй раз обыграть «Сарматов»

14:56, 18.12.2018

Уфимский «Толпар» провел второй выездной матч против оренбургского ХК «Сарматы» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Напомним, в первом матче уфимцы одержали победу со счетом 4:1.

Во второй игре хозяева сразу завладели инициативой и в первом периоде забросили две шайбы, отличились Яков Колосов и Иван Куров.

Во втором отрезке встречи уфимцы сравняли счет после точных бросков Егора Сучкова и Михаила Козлова.

Вскоре команды обменялись забитыми голами — 3:3. А в третьем периоде Никита Герасин зажег окончательные цифры на табло, реализовав большинство «Сарматов», — 4:3.

СпортХоккей Башкортостан
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