«Казаньоргсинтез» запустил новую установку по производству концентрата технического углерода

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (завод ПППНД) ПАО «Казаньоргсинтез» состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода. Производительность вновь созданного узла составит 20 тысяч тонн в год. На установке применяется оборудование компаний Coperion и Krauss Maffei berstorff (Германия). Примерный срок окупаемости проекта — 5 лет.

Концентрат технического углерода (мастербатч) используется для светостабилизации полиэтилена. Он фактически является естественным красителем. Мастербатч применяется при производстве «черной» марки полиэтилена низкого давления ПЭ2НТ11-9. Полиэтилен этой марки высокой плотности предназначен для изготовления труб и соединительных деталей газораспределительных сетей, напорных труб и соединительных деталей.

В настоящее время потребности «Казаньоргсинтеза» в концентрате технического углерода составляют 17 тысяч тонн в год. Таким образом, пуск новой установки не только позволяет покрыть текущие потребности предприятия, но и нарастить производство трубной марки или при необходимости реализовывать концентрат техуглерода сторонним покупателям.

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