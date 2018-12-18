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Дэвид Немировски: «Моменты были, но мы их не реализовали»

13:52, 18.12.2018
Дэвид Немировски: «Моменты были, но мы их не реализовали»
Фото: www.hctorpedo.ru

Накануне нижегородское «Торпедо» принимало «Металлург» из Магнитогорска и уступило, открыв счет в поединке чемпионата КХЛ, — 2:3.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:

— Мы начали игру хорошо. В первом периоде демонстрировали хорошее движение, имели много моментов. Забили, но допустили случайное удаление, а соперник, обладающий хорошим большинством, сразу наказал нас. Во втором периоде также играли нормально, но допустили маленькие ошибки. В третьем периоде снова начали играть в свой хоккей. Моменты были, но мы их не реализовали, вратарь соперника сыграл хорошо. В целом довольны командой, но, разумеется, недовольны результатом, — сказал наставник.

СпортХоккей
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