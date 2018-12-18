Билялетдинов: «Другие тренеры еще сто раз подумают, идти ли в МЮ, если Моуринью не дал там результата»

Бывший игрок «Эвертона» и казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов прокомментировал отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«В первую очередь, руководство требует результата, не думаю, что руководители были впечатлены последними играми команды, поэтому и было принято такое решение. Видим, что команда и тренер были неуравновешенны последнее время. Может быть, это решение пойдет на пользу и тренеру, и команде. Решение по идее логично, это футбол.

В «Манчестере» мало у кого получается работать из тренеров, после Фергюсона мало у кого получалось. Не соглашусь, что изначально Моуринью был неправильным кандидатом на пост главного тренера. Моуриньо с «Челси» добивался результата, знает лигу.

Сложно сказать, что будет дальше и кого поставят. Мы видим, что набор игроков под определенную задачу есть, а кто возьмется… Не знаю, любой тренер сто раз подумает, стоит ли туда идти, потому что если такой тренер, как Моуринью, не дал результата, то другие еще раз подумают. Фергюсон выстраивал команду ни один десяток лет. «Манчестер» не сразу с ним стал топовым клубом. Как говорится: «Step by step». Все выстраивалось долго, сейчас никто долго ждать не будет, нужен результат здесь и сейчас.

Может ли приход нового тренера взбодрить команду и принести результат? Это не всегда работает, не угадаешь. Мы видим, что у «Спартака» ушел тренер и по результату почти ничего не поменялось, к примеру. По-разному бывает», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Моуринью возглавил манкунианцев 27 мая 2016 года. При нем команда выиграла Лигу Европы в сезоне 2017/2018. В нынешнем сезоне команда с 26-ю очками занимает лишь шестое место в АПЛ.