В Минобороны РФ назвали «конспирологическим бредом» версию США о гибели экс-главы ГРУ в Ливане

В Министерстве обороны не согласны с версией Минюста США о том, что бывший глава ГРУ генерал-полковник Игорь Сергун скончался в Ливане. Российские военные вновь заявили, что в январе 2016 года руководитель разведуправления находился в России.

«Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, — конспирологический бред. Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Сергун умер не в подмосковном санатории. По его словам, глава ГРУ в день своей смерти находился в Ливане.