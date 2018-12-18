Денис Глушаков рассказал на допросе, что «Спартак» готовится к матчам с девушками в бане

Капитан футбольного «Спартака» Денис Глушаков заявил следователям на допросе, что его команда всегда готовится к матчам в бане с девушками, — сообщает Mash.

Также отмечается, что Глушаков сказал полиции, что жена также изменяла ему, а обоюдные измены в их семье — дело привычное. Футболист также отметил, что угрожал жене в порыве злости и никогда ее не бил. Кроме того, Глушаков сообщил, что Дарья сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду.

Напомним, что супруга Дениса Глушакова — Дарья написала заявление в полицию о угрозах убийства от собственного супруга.

Ранее ситуацию «Реальному времени» прокомментировал в эксклюзивном интервью волейболист казанского «Динамо» Алексей Спиридонов.