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Мэрия Казани попросила повысить тарифы на воду

12:06, 18.12.2018
Мэрия Казани попросила повысить тарифы на воду
Фото: pixabay.com

Мэрия Казани направила в Госкомитет РТ по тарифам официальное обращение о необходимости изучения вопроса повышения тарифов на воду.

Соответствующее решение принято «в связи с тяжелой ситуацией с сетями».

Новый глава госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заявил, что ведомство «будет давать рекомендации о готовности поддержать обращение в меру возможностей», но «не за счет населения».

«Цена, которую платит население Казани, адекватная. Но вопросы, которые должен решать «Водоканал» в связи с расширением городских территорий, становятся напряженными», — подчеркнул Груничев.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура
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