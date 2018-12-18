Мэрия Казани попросила повысить тарифы на воду

Мэрия Казани направила в Госкомитет РТ по тарифам официальное обращение о необходимости изучения вопроса повышения тарифов на воду.



Соответствующее решение принято «в связи с тяжелой ситуацией с сетями».

Новый глава госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заявил, что ведомство «будет давать рекомендации о готовности поддержать обращение в меру возможностей», но «не за счет населения».

«Цена, которую платит население Казани, адекватная. Но вопросы, которые должен решать «Водоканал» в связи с расширением городских территорий, становятся напряженными», — подчеркнул Груничев.

Подробнее — в материале «Реального времени».

