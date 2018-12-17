Лавров предупредил о вооруженной провокации Киева на границе с Крымом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти планируют совершить вооруженную провокацию на границе с Крымом в конце 2018 года.



«На последнюю декаду декабря [президент Украины Петр] Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр отметил, что Порошенко обсуждает провокацию с «западными кураторами, попечителями» и ему советуют «поддерживать боевые действия малой интенсивности». Он отметил, что Россия ответит Украине на провокационные действия.

«Ответ — мало не покажется. Это наша страна, это наша граница», — добавил Лавров.

Ранее Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе «войной» с Россией. Напомним, в ноябре российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе.

Президент России Владимир Путин назвал происходящее «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.