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Лавров предупредил о вооруженной провокации Киева на границе с Крымом

13:35, 17.12.2018
Лавров предупредил о вооруженной провокации Киева на границе с Крымом
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти планируют совершить вооруженную провокацию на границе с Крымом в конце 2018 года.

«На последнюю декаду декабря [президент Украины Петр] Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр отметил, что Порошенко обсуждает провокацию с «западными кураторами, попечителями» и ему советуют «поддерживать боевые действия малой интенсивности». Он отметил, что Россия ответит Украине на провокационные действия.

«Ответ — мало не покажется. Это наша страна, это наша граница», — добавил Лавров.

Ранее Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе «войной» с Россией. Напомним, в ноябре российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе.

Президент России Владимир Путин назвал происходящее «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.

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