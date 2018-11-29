Качева отстранили от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области
Волжский районный суд отстранил Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, решение является временным, «до принятия решения по уголовному делу». По данным суда, сейчас Качев является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному УФСБ по ч. 1 ст. 286 УК РФ, то есть по факту превышения должностных полномочий.
Накануне в СМИ появилась информация о задержании начальника главка МЧС по Саратовской области в рамках «мероприятий по пресечению коррупции». Операцию проводили сотрудники главного управление собственной безопасности ведомства. Сегодня стало известно, что Качев вернулся к работе.
Игорь Качев возглавлял саратовский главк МЧС с сентября 2013 года.ПроисшествияОбществоВласть
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