Качева отстранили от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области

Волжский районный суд отстранил Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, решение является временным, «до принятия решения по уголовному делу». По данным суда, сейчас Качев является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному УФСБ по ч. 1 ст. 286 УК РФ, то есть по факту превышения должностных полномочий.

Накануне в СМИ появилась информация о задержании начальника главка МЧС по Саратовской области в рамках «мероприятий по пресечению коррупции». Операцию проводили сотрудники главного управление собственной безопасности ведомства. Сегодня стало известно, что Качев вернулся к работе.

Игорь Качев возглавлял саратовский главк МЧС с сентября 2013 года.