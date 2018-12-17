Федеральные власти не включили Татарстан в два раздела нацпроекта «Культура»

Отсутствие собственного производства музыкальных инструментов, равно как и недостаточный уровень компетенции преподавательских кадров в татарстанских творческих вузах, стало причиной того, что Республика Татарстан не вошла в два раздела национального проекта «Культура», реализация которого начнется в 2019 году. Об этом сообщила сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на заседании Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век».



Ирада Аюпова пояснила, что возможность получить финансовую поддержку для развития национальной музыкальной культуры по этим направлениям имели те регионы, где сохранилось производство национальных музыкальных инструментов. Нацпроект «Культура» предполагает выделение средств как на поддержку этих производств, так и на закупки у них. А российские вузы, в которых уровень преподавательского состав удовлетворяет требованиям нацпроекта к компетенции, оказались задействованы в программе повышения квалификации творческих кадров и получили соответствующее финансирование. Ни Казанский государственный институт культуры, ни Казанская государственная консерватория, по словам Аюповой, отбор на право участия в этой программе пройти не смогли.

Подробнее об особенностях подготовки национальных музыкальных кадров — в материале «Реального времени».