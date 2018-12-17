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Происшествия

На заводе в Дзержинске обвалилась крыша, погибли три человека

13:16, 17.12.2018

В подмосковном городе Дзержинский обрушилась кровля производственного помещения на заводе железобетонных изделий. Погибли три человека.

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Дзержинского. Для эвакуации людей был направлен вертолет.

«Семь человек пострадали, три из них погибли», — передает 360tv со ссылкой на МЧС.

Об инциденте доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Отмечается, что ситуация находится под контролем.

Происшествия
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