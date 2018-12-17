На заводе в Дзержинске обвалилась крыша, погибли три человека

В подмосковном городе Дзержинский обрушилась кровля производственного помещения на заводе железобетонных изделий. Погибли три человека.



Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Дзержинского. Для эвакуации людей был направлен вертолет.

«Семь человек пострадали, три из них погибли», — передает 360tv со ссылкой на МЧС.

Об инциденте доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Отмечается, что ситуация находится под контролем.