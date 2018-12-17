Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал 13 победу в Суперлиге-2

Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал 13 победу в чемпионате российской Суперлиги второго дивизиона. В домашних стенах было повержено «Динамо-МГТУ» из Майкопа.



«Несмотря на статус у «Уфимца» — одного из лидеров чемпионата, гости упорно сопротивлялись первую пятиминутку первой четверти (12:13), однако на большее «Динамо-МГТУ» не хватило — стартовую четверть со счетом 30:18 в свой актив занесли башкирские баскетболисты», — сообщили в пресс-службе башкирского клуба.

В составе «Уфимца» по 21 очку набрали Глеб Герасименко и Павел Громыко. Также 18 очков на счету Артема Исакова.

17 декабря состоится повторный поединок на уфимской площадке.

