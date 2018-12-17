Мухаметшин об учебниках татарского языка: зачем мучить неносителей фонетикой?

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал, что в настоящее время уже завершается работа над школьными учебниками государственного — татарского языка, предназначенных для его изучения нетатароязычными детьми.



Он отметил, что цель учебного курса состоит в том, чтобы обеспечить владение госязыком республики на разговорном уровне всеми ее гражданами.

«Зачем мучить неносителей языка фонетикой, синтаксисом и так далее», — приводит корреспондент «Реального времени» слова Мухаметшина.

Ранее спикеры Национального совета Всемирного конгресса татар пожаловались на отсутствие учебников, методик обучения татарскому языку и самих учителей. Подробнее — в материале «Реального времени».