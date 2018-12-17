США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

Береговая охрана Соединенных Штатов отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя.



В таком случае командованию пришлось бы обратиться за помощью к России, пишет Business Insider. Совет национальной безопасности попросил отправить ледокол Polar Star, которому больше 40 лет, через Северный морской путь в рамках учений по свободе навигации.

На это экс-командующий береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт, ответил отказом.

«Я не могу гарантировать, что не будет серьезных технических сбоев в ходе учений, и тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы ледокол отбуксировали в безопасное место, но сейчас не время это делать», — аргументировал свой отказ Цукунфт.

По его словам, специалисты вынуждены использовать детали с однотипного корабля только для того, чтобы «эта штука работала».

Ранее Россия, США и другие страны Арктики подписали совместное заявление о сотрудничестве и совместной работе в Арктике.

