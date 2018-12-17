В центре Перми автобус сбил 21-летнюю девушку

В центре Перми вечером 16 декабря произошла авария с участием автобуса.

Инцидент случился на улице Монастырской в направлении Комсомольского проспекта. Предварительно, 34-летний водитель автобуса Volgabus при повороте налево не уступил дорогу 21-летней девушке и совершил на нее наезд. Пермячка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП потерпевшая с многочисленными травмами и ушибами головы и тела госпитализирована. Выяснилось, что водитель 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее водитель Lada Xray насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку на трассе в Пермском крае.