Водитель Lada Xray насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку на трассе в Пермском крае

Фото: 59.мвд.рф

На дороге в Пермском крае произошло смертельное ДТП утром в четверг, 13 декабря.

Инцидент случился на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Xray сбил 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее на трассе в Пермском крае после столкновения сгорели две машины, водители погибли.