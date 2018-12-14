Водитель Lada Xray насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку на трассе в Пермском крае
На дороге в Пермском крае произошло смертельное ДТП утром в четверг, 13 декабря.
Инцидент случился на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Xray сбил 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
В результате аварии пенсионерка скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее на трассе в Пермском крае после столкновения сгорели две машины, водители погибли.Происшествия
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