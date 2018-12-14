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Водитель Lada Xray насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку на трассе в Пермском крае

08:04, 14.12.2018 1
Водитель Lada Xray насмерть сбил 87-летнюю пенсионерку на трассе в Пермском крае
Фото: 59.мвд.рф

На дороге в Пермском крае произошло смертельное ДТП утром в четверг, 13 декабря.

Инцидент случился на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Xray сбил 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее на трассе в Пермском крае после столкновения сгорели две машины, водители погибли.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:25
    водитель вот совсем не виноват. для пешеходоаюв есть сейчас везде пешеходные переходы, родственники бабушки должны извиняться перед водителем. Рамил Хасанов.
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