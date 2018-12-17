Росстат: самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе

Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе. Данные приводит Росстат за 10 декабря этого года.

Согласны данным ведомства, стоимость литра автомобильного бензина марки АИ-92 в Уфе составила 40,59 рубля, АИ-95 — 43,63 рубля, АИ-98 — 47,87 рубля, дизельного топлива — 45,85 рубля.

В целом средняя стоимость бензина в Уфе — 41,59 рубля. Самый дорогой бензин — в Чебоксарах с ценником в 43,93 рубля за литр. На втором месте находится Нижний Новгород — 43,46 рубля, на третьем месте Пермь — 43,42 рубля.

По ПФО средняя потребительская цена на автомобильный бензин составила 42,62 рубля, по России — 43,47 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что независимые АЗС могут поднять цены на топливо на 4%.