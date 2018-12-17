ВМФ России примет на вооружение построенный в Зеленодольске патрульный корабль

Военно-морской флот (ВМФ) РФ 20 декабря примет в свой боевой состав первый новейший патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького



«Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» будет принят в состав ВМФ России 20 декабря», — передает ТАСС.

Церемония подъема Андреевского флага на «Василии Быкове» состоится в Новороссийске. Отмечается, что корабль проекта 22160 «Василий Быков» и предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, борьбы с пиратством, проведения спасательных операций.

Корабли проекта 22160 способны развивать скорость 27 узлов, имеют водоизмещение 1 500 т, дальность плавания — 6 000 морских миль.

Напомним, что головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» был заложен в Зеленодольске 26 февраля 2014 года. Судостроительный завод к 2022 году передаст Военно-морскому флоту России шесть корветов.

