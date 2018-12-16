В Санкт-Петербурге задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов задержан в Санкт-Петербурге.



«Анастасов задержан в Санкт-Петербурге на 48 часов», — передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

По его словам, Анастасов собирался вылететь в Дагестан. При этом он находился в Санкт-Петербурге на лечении. Ранее СМИ сообщали, что Анастасов был задержан при попытке вылета за границу.

Отмечается, что в ноябре в компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» проводились следственные действия, связанные с незаконными начислениями абонентам долгов. Как отмечалось, ущерб от действий неустановленных лиц составил 11 млн рублей.