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Недалеко от Каира нашли восемь неразграбленных гробниц

04:30, 28.11.2018
Недалеко от Каира нашли восемь неразграбленных гробниц
Фото: pxhere.com

Недалеко египетского Каира обнаружили восемь неразграбленных гробниц. В них находились расписные деревянные саркофаги с мумиями внутри.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, состояние трех погребений оценивается как очень хорошее.

Больше всего археологи заинтересовались роспись саркофагов, на которых изображены сцены из загробного мира. Центральное место занимает изображение богини неба Нут, пишет ТАСС.

На данный момент саркофаги направлены на дальнейшее изучение и реставрацию.

Ранее в Египте археологи нашли гробницу XIII века до нашей эры с двумя мумиями.

Общество
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