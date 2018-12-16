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Промышленность

Ижевский автозавод к концу года рассчитывает выпустить 130 тысяч автомобилей

09:25, 16.12.2018
Ижевский автозавод к концу года рассчитывает выпустить 130 тысяч автомобилей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2018 года руководство Ижевского автозавода рассчитывает выпустить 130 тысяч автомобилей. Ранее прогноз по производству машин не превышал 119 тысяч экземпляров.

«Мы ориентируемся, что мы очень-очень близко подойдем к 130 тысячам автомобилей», — цитирует «Инитерфакс» гендиректора «Лада Ижевск» Дениса Носова.

Он также рассказал на дне открытых дверей на Ижевском автозаводе, что и следующий год будет для предприятия «восхитительным».

«Под словом «надеюсь» я подразумеваю уверенность, потому что мы знаем, как воспринимают, на рынке нашу «Весточку», — добавил гендиректор предприятия.

В 2017 году Ижевский автозавод произвел 119 117 автомобилей, что на 24% превысило показатель 2016-го. В декабре прошлого года прежний генеральный директор предприятия Михаил Рябов сообщал, что в планах на 2018 год – выпуск более 100 тысяч автомобилей.

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross

Промышленность Удмуртия
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