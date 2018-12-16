Ижевский автозавод к концу года рассчитывает выпустить 130 тысяч автомобилей

По итогам 2018 года руководство Ижевского автозавода рассчитывает выпустить 130 тысяч автомобилей. Ранее прогноз по производству машин не превышал 119 тысяч экземпляров.

«Мы ориентируемся, что мы очень-очень близко подойдем к 130 тысячам автомобилей», — цитирует «Инитерфакс» гендиректора «Лада Ижевск» Дениса Носова.

Он также рассказал на дне открытых дверей на Ижевском автозаводе, что и следующий год будет для предприятия «восхитительным».

«Под словом «надеюсь» я подразумеваю уверенность, потому что мы знаем, как воспринимают, на рынке нашу «Весточку», — добавил гендиректор предприятия.

В 2017 году Ижевский автозавод произвел 119 117 автомобилей, что на 24% превысило показатель 2016-го. В декабре прошлого года прежний генеральный директор предприятия Михаил Рябов сообщал, что в планах на 2018 год – выпуск более 100 тысяч автомобилей.

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross