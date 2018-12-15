США перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта

Офис торгового представителя США официально изменил запланированную дату повышения тарифных ставок на $200 млрд на китайские товары с 1 января на 2 марта.



Речь идет о повышении ставок с 10% до 25%, сообщает Reuters. Повышение пошлин не повлияет на китайские товары из категории «технологии», в том числе полупроводники, печатные платы и другие электронные компоненты, на которые уже действуют пошлины в 25%.

Отмечается, что данное изменение было внесено в Федеральный реестр США.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января 2019 года.