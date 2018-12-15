СМИ: компания Трампа получала средства, собранные на его инаугурацию

Принадлежащая президенту США Дональду Трампу компания Trump Organization получала средства от комитета, занимавшегося сбором средств на проведение его инаугурации в январе прошлого года.



«Когда в этом году стало известно, что инаугурационный комитет Дональда Трампа собрал и израсходовал беспрецедентный объем средств, некоторые задались вопросом о том, куда ушли все эти деньги. Как выяснилось, одним из тех, кто получил выгоду, был сам Трамп», — сообщает WNYC со ссылкой на НКО ProPublica.

Речь может идти о нарушении закона. Отмечается, что средства инаугурационного комитета расходовались на оплату принадлежащего Trump Organization отеля в Вашингтоне, в частности, на номера, питание и аренду помещений.