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СМИ: компания Трампа получала средства, собранные на его инаугурацию

22:36, 15.12.2018
СМИ: компания Трампа получала средства, собранные на его инаугурацию
Фото: wikipedia.org

Принадлежащая президенту США Дональду Трампу компания Trump Organization получала средства от комитета, занимавшегося сбором средств на проведение его инаугурации в январе прошлого года.

«Когда в этом году стало известно, что инаугурационный комитет Дональда Трампа собрал и израсходовал беспрецедентный объем средств, некоторые задались вопросом о том, куда ушли все эти деньги. Как выяснилось, одним из тех, кто получил выгоду, был сам Трамп», — сообщает WNYC со ссылкой на НКО ProPublica.

Речь может идти о нарушении закона. Отмечается, что средства инаугурационного комитета расходовались на оплату принадлежащего Trump Organization отеля в Вашингтоне, в частности, на номера, питание и аренду помещений.

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